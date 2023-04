04/04/2023 KL. 11:25

Jeg satte kunstig intelligens på en prøve, og resultatet var bekymrende

Det tog kun ChatGPT få uger at erobre overskrifter verden over. Men efter at begejstringen har lagt sig, presser vigtige spørgsmål sig på om brugen af den kunstige intelligens. Og om den kan overtage vores sjæl og moral.