Ny prognose: Statskassen vokser med 16 milliarder kroner

Står fast på reformer

Regeringen har dog ikke planer om at droppe reformerne trods de mere positive fremtidsudsigter.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen er det naturligvis positivt, at dansk økonomi har det godt, men hun understregede tirsdag, at opgaverne stadig tårner sig op i horisonten: Blandt andet skal velfærdssamfundet udvikles til en fremtid med flere børn og ældre, den grønne omstilling skal gennemføres, og der skal bruges markant flere penge på Forsvaret.

»Med dét udfordringsbillede, så er selv et øget råderum jo faktisk ikke nok til at foretage de nødvendige investeringer,« sagde hun under Folketingets spørgetime.

Derfor ser regeringen stadig behov for reformer, der får flere danskere i arbejde:

»Det vi mærker nu (med mangel på arbejdskraft, red.) er ingenting i forhold til de udfordringer, der venter os få år ude i tiden, hvor det vil være svært at have et ordentligt velfærdssamfund og sikre den grønne omstilling, hvis ikke vi får endnu flere i beskæftigelse,« sagde Mette Frederiksen.

Også Nicolai Wammen fastholder behovet for reformer, der skaffer flere hænder på arbejdspladserne.

»De udfordringer, vi stod med, da vi dannede regeringen, er de samme,« siger han til TV2.

Wammen afviser samtidig, at genindføre store bededag, som blev afskaffet for at give penge til statskassen og få flere i arbejde:

»Nej, vi har ikke fortrudt, at vi meget åbent og ærligt sagde til danskerne, at vi står over for nogle kæmpestore udfordringer,« siger han.

Senere på året vil regeringen præsentere sin 2030-plan.