Mens eksperter og skoleledere råbte nej tak og frygtede, at muslimske elever ville blive presset ud af skolerne, var den forrige S-regering anderledes positivt stemt. Her var det tilsyneladende kun jura og paragraffer, der stod i vejen for et forbud.

»Det er et modigt forslag, men vi skal også have styr på det rent juridiske i forhold til eksempelvis grundloven. Men kommissionen peger på et problem, så nu skal vi se på fremadrettet, om man kan gøre det til virkelighed,« sagde Kaare Dybvad til Berlingske.

Han ville derfor »have Justitsministeriet til at kigge på, hvad de juridiske rammer er«.