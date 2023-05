»Vurderingen er, at det her forslag ikke vil fjerne risikoen for den enkelte lærer. Især ikke, hvis det direkte eller indirekte øger presset på lærerne for at vise Muhammed-tegningerne i undervisningen,« sagde børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) under en debat i Folketinget.

Formålet med forslaget – som bl.a. SF, DF og Danmarksdemokraterne står bag – var ellers det stik modsatte; nemlig at skærme lærere mod frygt og snigende selvcensur ved at fjerne lærernes eget valg og i stedet lade staten gennemtrumfe, at eleverne skal undervises i den periode, som er blevet kaldt »Danmarks største udenrigspolitiske krise siden Anden Verdenskrig.«