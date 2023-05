Han skriver, at der er tre grunde til hans beslutning. Den første er, at han oplever »ganske overvældende« interesse om hans nystiftede rådgivningsvirksomhed. Den næste er, at han mener, at han »har opnået alt det, jeg nogensinde har drømt om i politik.« Og den tredje grund er privatlivet:

»Og for det tredje, må jeg også erkende, at jeg skylder - og inderligt ønsker - at være noget mere for min familie. Min hustru Anna og vores to skønne børn Filippa og Helena. Jeg savner dem.«

Jyllands-Posten forsøger at indhente en kommentar fra Socialdemokratiet samt Kofod selv.