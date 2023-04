HK overvejer ekstraordinær kongres om FH-formands fremtid

HK overvejer indkaldelse til ekstraordinær kongres omkring Lizette Risgaards fremtid som FH-formand.

Det siger HK-formand Anja C. Jensen fredag til Ritzau.

- Vi er nået til den erkendelse, at vi nu er nok. Jeg tror, at det handler om de næste par dage at vejre luften.

- Hvis vi har en fornemmelse af, at vi også kan få opbakning til vores motiv til kongressen, kan det godt være, at vi vil gå videre med det. Det må vi gøre op over de næste dage, siger hun.