Regeringen vil øremærke udviklingsbistand til klimahjælp

Finansloven for 2023 er stadig ved at blive forhandlet, og det er derfor endnu ikke klart, hvor mange penge der skal gives i udviklingsbistand. I 2022 lå udviklingsbistanden på cirka 19,8 milliarder kroner.

Ifølge Dan Jørgensen er klimaforandringerne blevet en af de helt store bagvedliggende årsager for nogle af de mere klassiske behov for udviklingsbistand.

- Når vi vælger at bruge så mange penge på klimaindsatser, er det, fordi de traditionelle udviklingspolitiske former, som man kunne have - altså fattigdomsbekæmpelse, hjælpe så mange børn som muligt med at komme i skole, menneskerettigheder og så videre - også hænger sammen med klima i dag, siger ministeren.

- Det første, der sker, når familier bliver fattigere og sulter og tørster på grund af klimaforandringer, det er, at børn holdes hjemme fra skole.