I årevis kæmpede socialdemokraten Pernille Rosenkrantz-Theil for at få indført en officiel fattigdomsgrænse i Danmark som målestok for fattigdom.

Den kamp er ikke længere nødvendig, mener politikeren, som i dag er social- og boligminister.

Onsdag blev hun i folketingssalen spurgt, om hun vil arbejde for at genindføre en officiel fattigdomsgrænse i Danmark.