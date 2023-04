23/04/2023 KL. 12:00

S-toppen sagde, at stor aftale var fuldt finansieret stik imod virkeligheden

Topministre nægter at svare på et simpelt spørgsmål om en vidtrækkende politisk aftale, der gemte på en ubetalt milliardregning, som siden blev brugt i kampen om en fridag for danskerne.