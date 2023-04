SF ønsker forbud mod spilreklamer

- Generelt er det jo sådan, at klubberne har fri erhvervsudøvelse inden for gældende lovgivning. Det gælder for klubberne, ligesom det gælder for alle andre virksomheder i Danmark, siger direktør Claus Thomsen.

Skatteministeriet har ansvaret for spilområdet i Danmark, og skatteminister Jeppe Bruus (S) har tidligere gjort det klart, at man vil sætte ind over for udviklingen af spilafhængighed i Danmark.

Inden folketingsvalget fremlagde ministeren ni forslag, der havde til formål at mindske spilafhængigheden i Danmark, men de er ikke kommet videre i processen efter dannelsen af ny regering, forklarer Jeppe Bruus i et skriftligt svar til DR.

- Jeg vil inden for kort tid fortsætte drøftelserne med forligskredsen i håbet om at opnå bred enighed om nye spilinitiativer. I den forbindelse er jeg åben for at se på alle gode forslag, herunder en begrænsning af reklamer i dansk sport, lyder det fra Jeppe Bruus.