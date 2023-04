Privat aktør vil jagte gas i Nordsøen trods politisk stop

Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen er skeptisk over for ansøgningen.

- Det vil være en fejl at godkende det og en fejl at løse vores energikrise ved hjælp af den slags tiltag. Midlerne og arbejdskraften skal gå entydigt i at løse energikrisen og ikke forhindre os i at løse klimakrisen, siger han.

Han fremhæver manglen på arbejdskraft. Hvis der gives tilladelse til at udvinde gas, vil de medarbejdere, der skal udvinde den, ikke kunne arbejde for den grønne omstilling.

Han mener, at EU og Folketinget allerede har vedtaget tiltag, som er nok til at komme af med den russiske gas. Derfor giver han ikke meget for argumentet om forsyningssikkerhed.

- De midler, vi har til rådighed, og de ressourcer, vi har i forhold til arbejdskraft, bør gå entydigt til ting, der reducerer vores behov i stedet for at erstatte det med nye felter, siger han.

Ifølge hans vurdering vil en eventuel udvinding bidrage med ganske få promille. Han hæfter sig ved, at samfundet er på vej i en grønnere retning.

- Det er interessant at vide, hvem der gerne vil smide kapital i nye felter midt i en klimakrise, siger forskeren.

Ritzau forsøger at få et interview med ministeren og har hørt ministeriet til, hvem aktøren er.