16/04/2023 KL. 11:50

Eksperter: Styrelse overfortolkede politisk stramning, da den udviste somalier for anden gang på få år

Udlændingestyrelsen har i flere tilfælde sendt somaliere ud af Danmark to gange på få år, selv om afgørelserne før er blevet underkendt af Flygtningenævnet. Tilgangen, der sidste år gik ud over den 32-årige mand M, vurderes af flere eksperter at være i strid med menneskerettighederne.