Med kun lidt over et år til næste valg til Europa-Parlamentet ser det lige nu sort ud for den kritisk EU-stemme i Danmark.

Folkebevægelsen mod EU kæmper gevaldigt med at få indsamlet de mange tusinde vælgererklæringer, som er påkrævet for at blive opstillet til valget, der skal finde sted i juni 2024.

Formand Susanna Dyre-Greensite erkender, at det bliver svært at nå i mål: