Mere end hver anden virksomhedskontrol viser social dumping

- Et arbejdsmarked med ordnede forhold skaber fair konkurrence mellem virksomheder og gode vilkår for medarbejderne, lyder det fra Jeppe Bruus.

- Det er helt afgørende for økonomien og sammenhængskraften i vores samfund, at der er respekt for spillereglerne på det danske arbejdsmarked.

I 2022 gennemførte de involverede myndigheder 3343 kontroller af landets restauranter, byggepladser, i landbruget og i rengøringsbranchen.

Der bliver kontrolleret for arbejdsmiljø, skatteforhold, arbejdstilladelser og opholdstilladelser, oplyser Skattestyrelsen.