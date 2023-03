Jyllands-Postens politiske analytiker: Venstre-folk skal passe meget på med at undervurdere denne kvinde

Anledningen til at tale om Løkkes afgang er, at Stephanie Lose, der ellers er formand for Region Syddanmark, for en uge siden blev hevet ind som ny fungerende økonomiminister. En post, hun overtager fra Troels Lund Poulsen, der på grund af Jakob Ellemann-Jensens sygemelding vikarierer på forsvarsministerposten.

Nu skal hun så være ministerkollega med den mand, hun selv var med til at afsætte, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

»Dengang Lars Løkke blev presset ud som formand i efteråret 2019, var det Stephanie Lose, der spillede en afgørende nøglerolle i at få det til at ske. Man skal virkelige passe på med at underkende Stephanie Lose internt i Venstre, fordi hun har meget magt,« forklarer Niels Th. Dahl.