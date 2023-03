- Med ansættelsen af Annemarie Lauritsen som vores nye departementschef i Miljøministeriet får vi en erfaren topleder fra centraladministrationen, der kan fortsætte udviklingen af vores ministerium, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) til hjemmesiden.

- Vi har en stor opgave foran os med at løfte det ambitiøse regeringsgrundlag, når det gælder natur og miljø, biodiversitet, vandmiljø og grundvandsbeskyttelse.

- Her er Annemarie Lauritsen den helt rette person til at hjælpe mig med at sikre, at vi kommer i mål med den opgave, siger miljøministeren.