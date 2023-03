Regeringen overvejer at genskabe ammunitionsfabrik i Frederikshavn

Spørgsmål: Du lægger ikke op til, at det skal være staten, der står for produktionen. Hvad kan man så gøre fra statens side?

- Det er for tidligt at sige. Men hvis jeg som forsvarsminister læner mig ind i denne sag og snakker med mine europæiske kolleger og rækker ud til nogle selskaber, så tror jeg godt, at der kan findes en model, hvor staten ikke har økonomiske aktiver involveret, men hvor vi skaber rammerne for, at det kan lade sig gøre, siger Troels Lund Poulsen.

Spørgsmål: Det er ikke nogen hemmelighed, at man i Frederikshavn savner ”Krudten”, som de kalder den gamle fabrik. Skal det ligge i Frederikshavn, hvis der skal oprettes produktion i Danmark?

- For mig er det ikke afgørende, at det ligger i Frederikshavn. Men når vi har de faciliteter deroppe allerede, så tror jeg, at det i forhold til myndighedsgodkendelse og meget andet er nemmere at genetablere en produktion i de lokaler.

- Men hvis der er andre, der vil oprette produktion andre steder i Danmark, så er jeg ikke afvisende over for det. Men det er for tåbeligt ikke at finde ud af, om arealet deroppe kan bringes i anvendelse igen, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Ifølge EU’s udenrigschef, Josep Borrell, er der generel opbakning blandt EU-landene til planen om at øge produktionen og indkøbe mere ammunition.

- Tiden er afgørende. Vi skal levere mere, men vi skal også gøre det hurtigere, siger Josep Borrell.