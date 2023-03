SF foreslår at indføre fodlænke når tilhold bliver brudt

Det er i dag muligt i Norge, og ifølge en evaluering har det ført til, at ingen tilhold er blevet brudt. Erfaringerne fra nabolandet viser altså, at en fodlænke virker forebyggende.

- Det har vist, at det både giver offeret noget ro, men også hjælper gerningsmændene med at lade være med at tage kontakt, siger SF-ordføreren.

- Og det synes vi er rigtigt vigtigt, og den ordning vil vi gerne have indført i Danmark.

Ifølge TV 2 er brud på tilhold steget 145 procent siden 2017. 5587 ud af de 7296 brud i 2022 er begået af de samme 13 personer. Det vil sige, at de hver i gennemsnit har brudt deres tilhold 430 gange.

SF vil nu stille et beslutningsforslag for at bringe forslaget om fodlænke op i Folketinget.