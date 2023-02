76 dages intens debat kulminerer tirsdag, hvor Folketinget skal færdigbehandle regeringens kontroversielle forslag om at afskaffe store bededag som en fridag.

Og mens regeringen har fremhævet, at forslaget ifølge Finansministeriet vil skæppe milliarder i statskassen og øge udbuddet af arbejdskraft med 8.500 personer, viser en mindre tsunami af folketingssvar, at et farvel til store bededag også vil have en lang række andre – måske overraskende – konsekvenser for samfundet.