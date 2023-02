Der kommer til at gå år, før fængselspladser i Kosovo er klar

- Folketinget blev i efteråret orienteret om, at tidsplanen med at etablere fængselspladser i udlandet ville blive forsinket. Blandt andet på grund af større krav til ombygningen, siger han.

Det er planen, at kriminelle fra lande uden for EU, som udvises af Danmark, skal afsone i Kosovo i stedet for på dansk jord. Det skal aflaste det danske fængselssystem.

Traktaten mellem Danmark og Kosovo blev underskrevet for et lille år siden. Hummelgaard er glad for, at projektet er tilbage på sporet.

I Kosovo siger Albulena Haxhiu, at traktaten skal træde i kraft så hurtigt som muligt.

- Jeg har i mandags haft et godt og produktivt møde med min kollega, den danske justitsminister Peter Hummelgaard, hvor vi havde anledning til at drøfte vores videre samarbejde - særligt hvad angår traktaten om Danmarks leje af fængselspladser, siger Albulena Haxhiu i en skriftlig kommentar fra Justitsministeriet i Danmark.