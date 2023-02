Han har også siddet i Aarhus Byråd for Liberal Alliance og fungeret som løsgænger i folketinget.

En svær tid

Lars Boje Mathiesen overtager et parti, der siden valget har været præget af uro. Partiet fik godt nok en fremgang på to mandater ved valget, men folketingsgruppen er tilbage ved status quo, eftersom både Mette Thiesen og Mikkel Bjørn Sørensen begge har meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Sidstnævnte med den begrundelse, at han ikke kunne se sig selv under Lars Boje Mathiesens ledelse.

Jyllands-Postens politiske analytiker Niels Thulesen Dahl, vurderede i slut-januar, at Nye Borgerlige går en usikker tid i møde uden partiets stifter og tidligere leder, Pernille Vermund, ved roret.