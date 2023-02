07/02/2023 KL. 20:00

For abonnenter

Opvoksede med hjemmesyet tøj – nu går han i skjorte, vest og er blevet partiformand

Der er langt fra den distinkte liberale stemme, som Lars Boje Mathiesen er, til opvæksten på et nedlagt landbrug i Ribe. I anledning af hans valg som formand for Nye Borgerlige bringer vi et portræt, der første gang blev udsendt, da han meldte ud om sit kandidatur.