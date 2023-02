Regeringen vil nu ”afsøge muligheden for at erstatte kulturbidraget med en ordning, hvor udbyderne kan vælge selv mellem en forpligtelse til at investere i dansksproget indhold eller betale en afgift”.

Jakob Engel-Schmidt vil på nuværende tidspunkt ikke ”konkludere på, hvor vi ender henne” med streamingskatten.

- Vi har været dygtige til på Marienborg (under regeringsforhandlingerne, red.) at finde kompromisser, og det kommer vi også til at gøre her, siger han.

Kulturbidraget for streamingtjenester blev i medieaftalen fra 2022 fastsat på 6 procent af tjenesternes omsætning i Danmark.

Provenuet skal så gå til at producere mere dansk indhold.

Men kritikere - heriblandt den nuværende kulturminister - har frygtet, at skatten vil gå ud over forbrugerne.