Ungdomshuset beholder tilskud efter dødsfejring

Lokalpolitikerne i Københavns Kommune har torsdag aften afgjort, at Ungdomshuset kan beholde sit kommunale tilskud.

Flere medlemmer af borgerrepræsentationen ønskede ellers, at tilskuddet skulle fratages.

Årsagen var, at der for nylig blev afholdt fest i Ungdomshuset for at fejre, at den tidligere socialdemokratiske overborgmester i København Ritt Bjerregaard var afgået ved døden.