Tidligere bykonge forlader regionsråd efter konservativ uenighed

Og med hele 35.225 personlige stemmer ved regionsrådsvalget i november 2021 mere end fordoblede han sit personlige stemmetal fra 2017.

Det var klart flest personlige stemmer i Region Hovedstaden, hvor De Konservative også blev det største parti målt på mandater for første gang nogensinde.

Det var dog ikke nok til at fravriste Lars Gaardhøj (S) posten som regionsrådsformand.

Hans Toft siger til Berlingske, at han ikke ville blive i regionsrådet som løsgænger. Han er fortsat medlem af De Konservative.

Christoffer Buster Reinhardt siger om Hans Toft i en mail til Berlingske, at ”det ikke er nogen hemmelighed, at vi har haft nogle overensstemmelser”.

Han ønsker ikke at gå ”nærmere ind i”, hvad der præcis er sket mellem de to. Hans Toft ønsker heller ikke at gå i detaljer om uenighederne.