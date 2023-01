Dagpenge hæves for ledige og sænkes for nyuddannede

Der indføres som led i aftalen et sprogkrav for nyuddannede, der ikke har en tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Regeringspartierne Moderaterne og Venstre tiltræder aftalen, selv om sidstnævnte var stærkt kritisk overfor forslaget.

Det skyldes, at dagpengene hæves for visse grupper, i en tid hvor der er brug for hænder på arbejdsmarkedet. Ministeren glæder sig over, at partierne er tiltrådt og afviser kritikken.

- Det er en god styrkelse af vores tryghed for den her gruppe af lønmodtagere. Det er 1,5 million danskere, som har betalt til deres a-kasse og kan se frem til 3650 kroner mere i dagpenge i de første tre måneder, siger hun.

- Vi har brug for, at de, der kommer ud af vores uddannelsesinstitutioner, faktisk kommer ud på de arbejdspladser, der har så meget brug for dem.