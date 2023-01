Regeringen har lagt op til, at den vil afskaffe store bededag fra 2024.

Pengene fra at afskaffe helligdagen skal ifølge regeringen blandt andet bruges til at fremrykke forsvarsudgifterne, så Danmark opfylder Natos mål i 2030 - tre år tidligere end planlagt.

Forslaget har mødt meget kritik, både fra fagbevægelsen, kirken og fra egne rækker.

Blandt andre Erling Andersen, formand for Socialdemokratiet i Ballerup.

- Jeg opfatter mødet således, at vi får lejlighed til at sige, hvad vi mener. Vi synes ikke, det er en god idé. Og timingen er helt forkert. Derfor bør man genoverveje, om det er det rigtige at gøre, sagde Erling Andersen forud for mødet til DR.