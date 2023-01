Dansk Folkepartis næstformand har fået nyt job og forlader posten

Efter valget blev René Christensen i stedet valgt som partiets næstformand.

Da DF-formand Morten Messerschmidt havde en retssag om svindel med EU-midler hængende over hovedet, blev René Christensen nævnt som en mulig formandskandidat, hvis formanden blev dømt.

Morten Messerschmidt blev imidlertid frifundet for svindelanklagerne.

- Det (næstformandsposten, red.) er bestemt en interessant post at have, og så er der det helt formelle, at hvis formanden får en tagsten i hovedet, så er det jo næstformanden, der tager over i en periode.

- Men nu går vi en roligere tid i møde som Dansk Folkeparti, og det er jo rigtig dejligt, så det lægger lidt mindre åg på næstformandsposten, end det har været tilfældet den seneste tid, siger René Christensen.