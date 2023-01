Minister vil undersøge om det skal være ulovligt at fjerne kondom uden samtykke

- Det er jo helt klart, at det er udtryk for et groft tillidsbrud, siger Hummelgaard til DR.

- Nu vil vi her i ministeriet prøve at danne os et overblik over problemstillingen, indsamle nødvendig erfaring og så indkalde Folketingets partier til møde om det inden for en overskuelig fremtid, siger ministeren.

Både Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, og Peter Kofod, der er retsordfører i Dansk Folkeparti, mener, at det bør være en del af lovgivningen.

Ifølge Rosa Lund er sagen ret klar. Hvis man har givet samtykke til sex - med kondom - og det kondom så bliver taget af i skjul, så gælder samtykket ikke længere.