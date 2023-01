- Det er den, fordi der er en tidligere, rigtigt god kollega, som nu er kommet til, og fordi jeg har oplevet en meget udstrakt hånd fra Dansk Folkeparti og et samarbejde, som jeg er rigtigt glad for, siger Mette Thiesen.

Hun blev i november valgt ind for Nye Borgerlige, men forlod kort tid efter partiet efter interne konflikter.

Hendes exit skyldtes blandt andet ledelsesstilen i partiet, hvor hun ikke følte sig lyttet til, siger løsgængeren.

- Jeg har afgrundsdyb respekt for, at Mikkel Bjørn har valgt at sige fra over for en ledelsesstil, som jeg desværre alt for godt kan genkende, og som i øvrigt har været der længe, tilføjer hun.