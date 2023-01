Ritt B. til Mogens Jensen: Bliv ikke afhængig af politik

Bjerregaard var berygtet for de mange politiske opgør, hun tog. Med partitoppen i Socialdemokratiet, med pressen og med den mandsdominerede og cigarrygende omverden, som hun mødte i Folketinget.

- Hun efterlader sig et eftermæle som en politiker, der turde at gå op imod strømmen. Hun tog kampen op, også når det var svært. I situationer, hvor det ville være lettest lægge sig ned og ikke rejse sig op til kamp, siger Mogens Jensen.

- Jeg tror, hun står som et rigtigt stærkt billede for mange af os og ikke mindst mange kvinder som en af dem, der virkelig kæmpede for at kvinder skulle få de samme rettigheder og muligheder som andre i vores samfund.

Det var offentligt kendt, at Ritt Bjerregaard var syg med en uhelbredelig kræftsygdom.