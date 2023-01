Ritt Bjerregaard er død

Kun to år efter sin indtræden i Folketinget blev hun med sine 32 år dengang den yngste kvinde nogensinde til at indtage et ministerium, da hun blev undervisningsminister.

I sin tid som undervisningsminister fik hun blandt andet gennemført en stor folkeskolereform.

Ritt, der har været landskendt kun på sit fornavn, har lagt øre til megen kritik og været hovedperson i flere skandalesager.

Det gælder for eksempel sagen om dyre overnatninger på Hotel Ritz i Paris. Den gav hende tilnavnet ”champagnesocialist” og kostede hende jobbet.

Derfor er det sigende, at hun forblev en fremtrædende figur i partiet og i 1979 blev belønnet med socialministerposten.

I 1994 gik turen til Bruxelles, hvor Bjerregaard blev miljøkommissær i EU. Det blev til fire år på posten med et liv i EU’s korridorer.