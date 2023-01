Ny kritik af Søren Gades formandspost: Job var ikke slået op

Søren Gades (V) forklaring, om hvordan han fik formandsposten i Esbjerg Havn, bliver nu undsagt af bestyrelsens næstformand.

Da Gade stik imod sædvanlig praksis besluttede sig for at bibeholde sin formandspost i Esbjerg Havn sideløbende med sit formandsskab for Folketinget, forsvarede han den stærkt kritiserede beslutning med en række argumenter.