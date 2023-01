Eksborgmester med møgsager bliver særlig rådgiver for skatteminister

I sagen var blandt andet et køb af en byggegrund beliggende ud mod Lillebælt.

Efterforskningen havde i forbindelse med den del af sagen, som handlede om købet af en byggegrund på Argentinervej, drejet sig om straffelovens bestemmelse om stillingsmisbrug.

Ekstra Bladet bragte historier om, hvordan Jacob Bjerregaard skulle have vundet retten til at købe grunden uden at have afgivet et skriftligt bud, selv om andre interesserede købere havde henvendt sig til kommunen.

Efterforskningen kredsede sig også om nogle rygter, der florerede på rådhuset. Rygterne gik på en romance mellem Bjerregaard og daværende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

En advokatundersøgelse slog fast, at Økonomiudvalget burde have været orienteret om, at disse rygter florerede på rådhuset. Hvad enten de måtte være sande eller ej.

Denne del af sagen blev efterforsket som en overtrædelse af både kommunestyrelsesloven og straffelovens bestemmelser om pligtforsømmelse. Sagen blev dog droppet.

Jacob Bjerregaard begynder i sit nye job torsdag.