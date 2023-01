18/01/2023 KL. 06:41

Grønland og Færøerne får lov til at beholde store bededag

Regeringen siger, at den vil fjerne store bededag for at skaffe penge til forsvaret. Store bededag bliver dog ikke afskaffet for grønlændere og færinger, oplyser kirkeministeren. Det vækker kritik, at Rigsfællesskabet på den måde splittes i to.