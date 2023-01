»Skal vi tage kirken eller arbejdsmarkedet, for det handler jo om begge dele?«

Skal vi begynde med kirken?

»Det kan vi godt,« siger Rønn Hornbech og tager hul på en sønderlemmende kritik af Venstre, et frustreret angreb på en regering, der i hendes øjne er »fuldstændig uvidende om katastrofens omfang«. Og kommer med en dyster forudsigelse for den regering, som Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har valgt at deltage i.