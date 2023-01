Fagbevægelse efter møde: Regeringen ødelægger den danske model

Dele af fagbevægelsen har tidligere givet udtryk for, at den kan ende med at anbefale sine medlemmer at stemme nej til en ny overenskomst, hvis ikke regeringen opgiver sit forslag om at sløjfe en helligdag.

Men efter mødet torsdag aften gør Lizette Risgaard det klart, at FH ikke kommer til at anbefale lønmodtagere at stemme nej til resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger.

- Det skaber dog selvfølgelig flere udfordringer for de overenskomstforhandlinger, der foregår på det private område, som er i gang nu, siger hun.

Hun oplyser, at FH har tænkt sig at indgive høringssvar, der vil gøre det klart, hvor voldsomt et indgreb, forslaget er på den danske model set med FH’s øjne.