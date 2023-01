Fagbevægelse finder regeringens helligdagsforslag utilstedeligt

Det er store bededag, der er udset til at måtte lade livet næste år. Den falder fjerde fredag efter påske.

Regeringen vil kompensere for afskaffelsen ved at indføre et løntillæg, som svarer til en arbejdsdag.

Regeringen har reelt flertal for forslaget, der har mødt stor kritik, og behøver således ikke opbakning fra andre partier.

Dele af fagbevægelsens har tidligere givet udtryk for, at den kan ende med at anbefale sine medlemmer at stemme nej til en ny overenskomst, hvis ikke forslaget droppes.

Fra regeringens side er der dog lagt op til, at lovforslaget skal vedtages inden for en måned. Det er kortest mulig tid, hvis det skal leve op til reglerne.

Dermed er der kortere tid end vanligt til at komme med indsigelser og kritik, som Folketinget kan tage højde for.