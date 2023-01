Regeringen vil sløjfe store bededag og kompensere med løn

Der er lagt op til, at lovforslaget skal vedtages inden for en måned. Det er kortest mulig tid, hvis det skal leve op til reglerne.

Men høringsfristen bliver kun en uge. Dermed er der kortere tid end vanligt til at komme med indsigelser og kritik, som Folketinget kan tage højde for.

I regeringsgrundlaget lover regeringen ellers at have fokus på, at høringsfristen på fire uger for lovforslag overholdes. Men det sker ikke denne gang.

- Vi lytter selvfølgelig til det, der kommer ind, og hvis det viser sig, at det ikke kan lade sig gøre, bruger vi tiden på at gøre det ordentligt, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ambitionen er ifølge ministeren at vedtage loven, inden der skal stemmes om overenskomsterne til foråret, og derfor er høringsfristen kort.

Forhandlingerne er indledt på nogle områder.

Flere partier har kaldt regeringen for magtfuldkommen og beskyldt den for at bruge bøllemetoder.

Det skyldes, at forslaget bliver adgangsbilletten, hvis partierne vil være med til at forhandle om et nyt forsvarsforlig.

Regeringen kalder det almindelig praksis. Flere partier mener omvendt, at regeringen ikke lytter til Folketinget, fordi den allerede har nok mandater.

Med lovforslaget skal lukkeloven ændres, så butikker må holde åbent på store bededag.

Afskaffelsen vil ikke gælde Grønland og Færøerne.