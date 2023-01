Løkke om at afskaffe store bededag: Vi står fast

Han påpeger, at der også bliver brug for de penge, som afskaffelsen af helligdagen giver til statskassen, på ”den lange bane”.

Afskaffelsen af en helligdag giver godt 8500 i ekstra arbejdsudbud og et provenu på cirka tre milliarder kroner om året, siger Løkke.

Regeringen har ikke oplyst grundlaget for beregningen af, at afskaffelsen vil resultere i et højere arbejdsudbud på 8500 fuldtidspersoner.

Det er primært statsminister Mette Frederiksen (S), som har ført an i fortællingen om, at helligdagen skal afskaffes for at der er råd til at sikre Danmarks sikkerhed set i lyset af krigen i Ukraine.

Men de seneste dage har regeringen skiftet forklaring.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtalte torsdag i flere interview, at pengene også skulle være med til at finansiere psykiatri, børne- og ældrepleje og klimaforbedringer.