Dansk politik holder aldrig op med at levere overraskelser.

Endnu en af slagsen blev serveret i Retten på Frederiksberg onsdag, da Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, blev pure frifundet i den lange Meld- og Feld-sag om påstået svindel med EU-midler, som har plaget ham i mere end syv år.

En dom, der er intet mindre end en gigantisk politisk sejr for Morten Messerschmidt, der nu får en mulighed for for alvor at begynde genopbygningen af Dansk Folkeparti.