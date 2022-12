Sophie Løhde arver drømmeministerium fra Magnus Heunicke

Sophie Løhde (V) har tidligere været sundheds- og ældreminister. Nu overtager Venstre-kvinden posten som sundheds- og indenrigsminister i den nydannede SVM-regering.

- Jeg er meget beæret over den tillid, jeg er blevet vist ved at stå her igen, nu i en SVM-regering.

- Et nyt Indenrigs- og Sundhedsministerium er for mig det ultimative drømmeministerium at få lov til at varetage embedet i, siger hun ifølge DR ved ministeroverdragelsen.