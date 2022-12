15/12/2022 KL. 06:00

Centralt papir nævner en EU-løsning: Men ny regering taler åbent om dansk enegang i Rwanda-sag

I 2019 rejste toppen af Socialdemokratiet til EU's stormagter for at overbevise dem om lyksalighederne ved asyllejre uden for Europa. Ny regering vil forsøge igen, men bundlinjen er den samme som sidst: Man er parat til at gå enegang. Sådan lyder det fra alle tre regeringspartierne.