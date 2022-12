Ny regering vil nedlægge jobcentrene og hente 3 mia. kr. på det

Den nye regering vil nedlægge jobcentrene for at give ledige større frihed og kommunerne frihed til at organisere indsatsen for at få arbejdsløse i job.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, som netop er blevet fremlagt på Marienborg af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

- Målet med initiativerne skal være, at de ledige kommer hurtigere i arbejde, står der i regeringsgrundlaget.