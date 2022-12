Ny regering vil øge beskæftigelsen og have 45.000 flere i job inden 2030

Regeringsgrundlaget præsenteres onsdag, og regeringen lægger op til et omfattende reformprogram.

- Vi har et mål om at sikre endnu flere danskere i beskæftigelse, både fordi vi grundlæggende tror på værdien i at have et arbejde, men også for at gøre os rigere som samfund, siger fungerende statsminister Mette Frederiksen (S).

Det skal ske ved, at flere går fra deltid til fuldtid. Flere ikke-vestlige indvandrere skal i job, der skal være flere faglærte, og ufaglærte skal opkvalificeres.

Samtidig skal der være færre langtidsledige.