Men Tamilsagen ramte, og regeringen gik af. Der var brug for en ny formand, og partiet var delt. Derfor blev den vellidte Rechendorff formand midt i en krisetid.

Med blot to år på posten endte han som spået som en overgangsfigur, indtil Hans Engell kunne tække sig sejrrigt ud af formandskampen med Henning Dyremose.

Den evige partisoldat gjorde, hvad der forventedes, og konservative vil huske ham for at være lige så god, som han var høj. Partiet kunne komme til hægterne. For en stund.

Torben Rechendorff røg ud af Folketinget i 1998, hvor han måtte sande, at han havde bedst af at engagere sig, hvilket han siden gjorde i blandt andet Diakonissestiftelsen og som formand for Grænseforeningen.

Den midtersøgende politiker var respekteret af selv modstandere for sin tillid, lune humor og vilje til kompromis. ”Alle har ret i noget af det, de siger”, har han sagt.

Trods de konservative værdier og glæden ved kirken kunne han ikke holde vendingen ”gud, konge og fædreland ud”. Man kan ikke klare verdens problemer med det, og folk bryder ud i grin, hvis man siger det, lød hans ræsonnement.

I sin tid i politik havde han ikke spidse albuer, og han brød sig ikke om konfrontationer, hvilket kan være grunden til, at han ikke blev den store politiske profil. I stedet huskes han som partiets mand.

I 2006 mistede Torben Rechendorff sin kone.