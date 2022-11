Efter flere døgns uro lagde Lars Løkke Rasmussen sig torsdag fladt ned.

Moderaterne skulle i højere grad have tjekket baggrunden for den nordjyske »serieiværksætter« Kristian Klarskov, der onsdag valgte at forlade Folketinget efter en række afsløringer i Jyllands-Posten, sagde han til TV2:

»Det er ikke sådan, at man kun kan være folketingskandidat for Moderaterne, hvis man har et meget, meget flot cv. Men det er klart, at hvis man siger, at man har et flot cv, så skal man også have det.«