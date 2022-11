19/11/2022 KL. 06:00

Venstre gik tilbage på 99 pct. af landets stemmesteder

For Venstre var valgnederlaget ikke kun drevet af tabte storbyer, stationsbyer eller landdistrikter. Tilbagegangen var total på stort set samtlige af landets valgsteder. Kun ét sted gik det frem for Ellemann, som nu skal møde sit bagland og svare på et svært dilemma.