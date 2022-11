17/11/2022 KL. 10:15

For abonnenter

V-formand vidste, at Karen Ellemann havde fået et andet jobtilbud - men hjalp hende i valgkampen alligevel

Venstres formand blev orienteret om, at Karen Ellemann havde et andet jobtilbud på hånden, mens hun bad vælgerne om at give hende en plads i Folketinget. Alligevel deltog han i en gadeaktion med sin søster.