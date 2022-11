Aftalen var klar. Arvefølgen lå sikret.

Gjorde han sig umage, kunne han næsten smage den formandspost, der lå og ventede i en måske ikke så fjern fremtid.

Så da Morten Messerschmidt den 23. januar i år blev valgt som ny leder af Dansk Folkeparti, gjaldede glæden ud af den unge EU-parlamentariker.

Nu var det ham, der var nummer to i partiet. Ham, der skulle være næstformand. Og ham, der i det scenarie, at Morten Messerschmidt bliver dømt for svindel med EU-midler og må forlade sin post, skulle overtage tøjlerne og redde det kriseramte nationalkonservative højrefløjsparti.